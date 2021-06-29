На Сумщині через зливи та грози знеструмлено 20 населених пунктів
В результаті негоди в Сумській області без світла залишилися 20 населених пунктів
Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 07 год. 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у Сумській області", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, на Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей, ще одна у лікарні.
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