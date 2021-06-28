Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у шести областях України
В Україні через негоду знеструмлено 109 населених пунктів у шести областях
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Станом на 07 год. 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 109 населених пунктів у 6 областях (Сумська – 37, Дніпропетровська – 33, Донецька – 13, Запорізька – 12, Київська – 7 та Чернігівська – 7), - йдеться у повідомленні.
Рятувальники додають, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, на Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей, ще одна у лікарні.
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