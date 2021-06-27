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Коронавірус в Україні: 450 нових випадків, одужали більше тисячі пацієнтів
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27 червня 2021, 10:20 108

Коронавірус в Україні: 450 нових випадків, одужали більше тисячі пацієнтів

27 червня 2021, 10:20 108
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Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 26 червня в Україні було зафіксовано 450 нових випадків COVID-19, захворіли 28 дітей і 6 медичних працівників

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях”, - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу 529 громадян потрапили до лікарень, померли 17 пацієнтів. 1 097 осіб змогли подолати хворобу.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 233 996 осіб;
  • одужало – 2 163 069 осіб;
  • летальних випадків – 52 286;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції.

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