Коронавірус в Україні: 450 нових випадків, одужали більше тисячі пацієнтів
Упродовж минулої доби, 26 червня в Україні було зафіксовано 450 нових випадків COVID-19, захворіли 28 дітей і 6 медичних працівників
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях”, - йдеться в повідомленні.
Також за минулу добу 529 громадян потрапили до лікарень, померли 17 пацієнтів. 1 097 осіб змогли подолати хворобу.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 233 996 осіб;
- одужало – 2 163 069 осіб;
- летальних випадків – 52 286;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.
Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції.
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