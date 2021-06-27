Кількість COVID-вакцинацій знизилася вдвічі після двох днів рекордів

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Упродовж минулої доби, 26 червня, в Україні отримали щеплення від коронавірусу 43 660 громадян

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що вчора по всій країні працювали більше 100 центрів вакцинації, також щеплення робили мобільні бригади.

26 червня одну дозу вакцини отримали 22 328 людей, повністю імунізовані - 21 332 громадян.

19,5 тисяч щеплень зробили китайським препаратом CoronaVac, його використовують в центрах вакцинації. Також більше 21,5 тисяч щеплень зробили препаратом Pfizer. Ще майже 2,5 тисяч громадян отримали вакцину AstraZeneca.

Всього від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 893 839 людей, з них отримали одну дозу 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 572 298 осіб. Загалом проведено 2 466 135 щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні від COVID щепили рекордну кількість людей.