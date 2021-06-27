МЗС назвало паспортизацію на Донбасі елементом гібридної війни РФ

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У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяви Росії про паспортизацію Донбасу, Україна заявляє, що це порушення Мінських угод

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка, передає RegioNews.

26 червня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що надання мешканцям Донбасу російського громадянства нібито є "вимушеним гуманітарним заходом".

Під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії", - заявили в МЗС.

Ніколенко нагадав, що в квітні 2019 року Україна та ООН засудили рішення Росії про спрощене надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За нашими даними, за два роки понад півмільйона тамтешніх мешканців отримали російські паспорти. Таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що командування РФ збільшило кількість офіцерів окупаційної розвідки на Донбасі.