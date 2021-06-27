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27 июня 2021, 17:12 951

В Минздраве рассказали, какие страны признают украинские паспорта вакцинации

27 июня 2021, 17:12 951
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Фото: из открытых источников
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Украинские паспорта вакцинации от коронавируса будут синхронизированы со странами Евросоюза, с другими государствами, в частности с США и Израилем, нужно будет договариваться отдельно

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает RegioNews.

С Израилем, США и другим странам, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно. И этот процесс уже идет, этим занимается МИД. Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе", - сказал Кучер.

По его словам, со следующего месяца планируют запустить через "Дію" выдачу COVID-сертификатов для людей, которые получили две дозы вакцины.

Чиновник отметил, что "Дія" будет синхронизирована с системой E-Health, и на границе со странами Евросоюза нужно будет показать QR-код. Также продолжается разработка сертификатов для тех граждан, которые уже переболели COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней.

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