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27 червня 2021, 13:43 528

Київщина за одним із показників наблизилась до "червоної" зони карантину

27 червня 2021, 13:43 528
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Фото: із відкритих джерел
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Київська область за одним із показників відповідає "червоній" зоні епідемічної небезпеки

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Станом на 27 червня Київська область та решта регіонів України офіційно перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Однак Київщина вже упродовж трьох днів відповідає "червоній" зоні карантину за показником охоплення тестуванням населення.

У Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення, тоді як норма - не менше 300 тестів на 100 тисяч.

Решта показників дозволяють області перебувати у "зеленій” зоні епідемічної небезпеки.

Київська область за одним показником відповідає &quot;червоній&quot; зоні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дві області не відповідають "зеленій” зоні карантину.

коронавірус карантин МОЗ Київська область червона зона

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