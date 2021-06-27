Київщина за одним із показників наблизилась до "червоної" зони карантину

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Станом на 27 червня Київська область та решта регіонів України офіційно перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Однак Київщина вже упродовж трьох днів відповідає "червоній" зоні карантину за показником охоплення тестуванням населення.

У Київській області показник тестування становить 276 тестів на 100 тисяч населення, тоді як норма - не менше 300 тестів на 100 тисяч.

Решта показників дозволяють області перебувати у "зеленій” зоні епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що дві області не відповідають "зеленій” зоні карантину.