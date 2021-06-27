Киевщина по одному из показателей приблизилась к "красной" зоне карантина

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Киевская область по одному из показателей соответствует "красной" зоне эпидемической опасности

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По состоянию на 27 июня Киевская область и остальные регионы Украины официально находятся в "зеленой" зоне карантина.

Однако Киевщина уже на протяжении трех дней отвечает "красной" зоне карантина по показателю охвата тестированием населения.

В Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения, тогда как норма - не менее 300 тестов на 100 тысяч.

Остальные показатели позволяют области находиться в "зеленой" зоне эпидемической опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что две области не соответствуют "зеленой" зоне карантина.