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26 червня 2021, 12:09 306

Майже сто тисяч: в Україні від COVID щепили рекордну кількість людей

26 червня 2021, 12:09 306
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Фото: Ethan Miller/Getty Images
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Протягом останньої доби в Україні зробили 97 130 щеплень. Проводили вакцинацію 623 мобільні бригади, 1 229 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Так, 25 червня щеплено 97 130 українців: першу дозу отримали 36 540 людей, повністю імунізовані - 60 590 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей, з них отримали 1 дозу - 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 550 966 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 422 475 щеплень”, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

Нагадаємо, вже з 1 липня в Україні запрацюють COVID-сертифікати про вакцинацію, які будуть діяти до 180 днів.

вакцина вакцинація коронавірус МОЗ медики

 
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