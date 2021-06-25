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25 червня 2021, 10:02 1415

Рятувальники попереджають про грози, град і шквали в Україні

25 червня 2021, 10:02 1415
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Фото: з відкритих джерел
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Частину територій України очікує погіршення погодних умов через аномальну спеку. В західних областях країни очікуються грози, град і шквали

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у західних областях очікуються град та шквали 15-20 м/с, оголошений I рівень небезпеки, жовтий.

Погіршення погоди буде спостерігатися на фоні сильної спеки. В більшості областей також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

25 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили у ДСНС.

Очікується, що температура повітря сягатиме +30...+36°C.

Нагадаємо, 22 червня Київ накрила "Астраханська” піщана буря, її видно навіть з космосу.

негода погода ДСНС Синоптики Спека

 
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