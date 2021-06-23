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23 червня 2021, 11:23 990

Рятувальники допомогли 26 туристам у негоду зійти з Говерли

23 червня 2021, 11:23 990
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Фото ДСНС
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Рятувальники ДСНС у вівторок увечері допомогли безпечно спуститися під час негоди групі з 26 сумських туристів, зокрема 22 дітям, із гори Говерла

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

Учора, 22 червня о 18:15 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що туристи з Сумської області в складі групи з 46 осіб під час сходження з гори Говерла за "синім" маршрутом через ускладнення погодних умов (сильний дощ, гроза) не можуть самостійно зійти до підніжжя гори.

О 18:25 для проведення рятувальних робіт були направлені рятувальники ПРВ Ворохта пост Заросляк. О 19:30 рятувальники прибули до групи туристів, після чого було встановлено, що частина групи спускається з гори самостійно, інтенсивність опадів зменшується. Рятувальники надали допомогу щодо безпечного сходження 26 особам, з яких 22 дітей і четверо дорослих, зокрема одна породілля, - зазначено в повідомленні на сайті ДСНС.

О 20:55 рятувальні роботи завершилися, травмованих немає.

Як повідомлялося, учора на Одещині на пляжі стався зсув грунту, ймовірно під обвалом є люди.

негода горы туристи рятувальники ДСНС

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