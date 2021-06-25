Метеорологи попереджають про підйом води в річках Прут і Сірет
У зв’язку з очікуваними значними опадами, 26-27 червня на річках басейнів Пруту та Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води
Про це повідомляє Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, передає RegioNews.
За повідомленням Чернівецького гідрометеоцентру, у зв’язку з очікуваними значними опадами, 26-27 червня на річках басейнів Пруту та Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 08 00 годину 25 червня, без негативних наслідків, - йдеться в повідомленні.
Також фахівці додають, що в місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах існує загроза сходу селів.
Як повідомлялося, сьогодні у Львові через грозу затоплені вулиці та повалені дерева, мешканців просять залишатися вдома.