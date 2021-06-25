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25 червня 2021, 19:36 37

Метеорологи попереджають про підйом води в річках Прут і Сірет

25 червня 2021, 19:36 37
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Фото з відкритих джерел
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У зв’язку з очікуваними значними опадами, 26-27 червня на річках басейнів Пруту та Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води

Про це повідомляє Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, передає RegioNews.

За повідомленням Чернівецького гідрометеоцентру, у зв’язку з очікуваними значними опадами, 26-27 червня на річках басейнів Пруту та Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 08 00 годину 25 червня, без негативних наслідків, - йдеться в повідомленні.

Також фахівці додають, що в місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах існує загроза сходу селів.

Як повідомлялося, сьогодні у Львові через грозу затоплені вулиці та повалені дерева, мешканців просять залишатися вдома.

Раніше, 22 червня, на Дніпропетровщині та Буковині через негоду підтоплені будинки та дороги. Унаслідок інтенсивних дощів протягом декількох днів значно підвищився рівень води у водоймах, що призвело до підтоплення житлових будинків та домогосподарств у Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

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