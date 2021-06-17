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17 червня 2021, 12:22 528

Нічна гроза затопила і знеструмила Маріуполь

17 червня 2021, 12:22 528
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Фото з соцмереж
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Злива з грозою і градом, яка обрушилася на Маріуполь в ніч з 16 на 17 червня, стала причиною численних підтоплень і аварій в електромережах

"На вулицях міста утворилися" озера" в яких "тонули" автомобілі, а сильними поривами вітру валило дерева і рвало дроти. Внаслідок аварійних ситуацій у всіх районах міста відбулися відключення електроенергії", - повідомляє MRPL.CITY.

За даними міського контактного-центру "15-55", в Маріуполі сталося аварійне відключення електропостачання у всіх районах, бригада МРЕС працюватиме протягом усього дня.

У трамвайно-тролейбусному управлінні міста з наближенням грози заздалегідь почали вживати заходів, щоб виключити негативні наслідки негоди на роботу пасажирського транспорту. Про це повідомив начальник КП "МТТУ" Віталій Донєв.

"Наші бригади працювали всю ніч - очищали стрілочні переводи та колії від сміття, прибирали намиті на трамвайні колії камені, відкачували воду на деяких ділянках, у тому числі в депо", - сказав Віталій Донєв.

У той же час, жителі повідомляють, що, незважаючи на вжиті міськрадою заходи, "комунальне пекло" в Маріуполі запобігти не вдалося.

Як повідомлялося, в результаті аномального випадання опадів у Маріуполі в період з 4 по 8 червня місту було завдано збитків на суму 52,3 млн. грн.

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