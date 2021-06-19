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19 червня 2021, 12:56 267

Дорогу з Києва до аеропорту "Бориспіль” закриють до 20 серпня

19 червня 2021, 12:56 267
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 22 червня, стартує ремонт дороги з Києва до міжнародного аеропорту “Бориспіль"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту.

"З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня.

В аеропорту наголошують, що у зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" повідомили, що з наступного року в Україні більше не буде "поточного середнього ремонту доріг".

Україна Київ аеропорт Бориспіль Столиця

 
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