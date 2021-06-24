Літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту

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Літак SkyUp Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" незабаром після зльоту, пасажири вилетять іншим рейсом найближчим часом

Про це повідомила в Facebook компанія SkyUp Airlines, передає RegioNews.

Точну причину нештатної ситуації з'ясують технічні фахівці.

У компанії відзначили, що літак, який виконував рейс PQ0421 за маршрутом Київ - Батумі, повернувся до аеропорту вильоту, і посадка о 12:30 пройшла в звичайному режимі.

Всі пасажири знаходяться в безпеці і найближчим часом відправляться в Батумі іншим літаком. Причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці. Ми дбаємо про безпеку пасажирів, після виникнення нештатної ситуації на борту досвідчений екіпаж згідно з міжнародними правилами повернувся в найближчий аеропорт, - йдеться в повідомленні.

Також в компанії пообіцяв відправити пасажирів в Батумі "максимально оперативно" іншим літаком SkyUp.

Як повідомлялося, 17 червня в окупованому Сімферополі не могли приземлитися 11 літаків - через Boeing 767, що викотився за межі злітно-посадкової смуги.

У травні повідомлялося, що вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту. Причина посадки - несправність двигуна.