Стало відомо, через що літак "Київ-Батумі" вчора після зльоту повернувся в "Бориспіль"

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Літак SkyUp PQ0421, що вилетів з аеропорту «Бориспіль» в напрямку Батумі, вчора повернувся через розгерметизацію салона

Про це повідомляє PavlovskyNews з посиланням на свідчення очевидців і учасників події, передає RegioNews.

Пасажирам рейсу Київ-Батумі довелося використати кисневі маски, щоби дихати.

Все було добре, злетіли за планом і тут через 15 хв. польоту без попередждення перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно і оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, призупинили паніку в літаку, - написала в коментарях до повідомлення компанії SkyUp у Facebook одна з пасажирок.

Як повідомлялося, учора літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту. Він повернувся до аеропорту "Бориспіль" незабаром після зльоту, пасажирам повідомили, що вони вилетять іншим рейсом найближчим часом.