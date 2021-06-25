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25 червня 2021, 14:33 1410

Стало відомо, через що літак "Київ-Батумі" вчора після зльоту повернувся в "Бориспіль"

25 червня 2021, 14:33 1410
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Фото з відкритих джерел
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Літак SkyUp PQ0421, що вилетів з аеропорту «Бориспіль» в напрямку Батумі, вчора повернувся через  розгерметизацію салона

Про це повідомляє PavlovskyNews з посиланням на свідчення очевидців і учасників події, передає RegioNews.

Пасажирам рейсу Київ-Батумі довелося використати кисневі маски, щоби дихати.

Все було добре, злетіли за планом і тут через 15 хв. польоту без попередждення перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно і оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, призупинили паніку в літаку, - написала в коментарях до повідомлення компанії SkyUp у Facebook одна з пасажирок.

Як повідомлялося, учора літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту. Він повернувся до аеропорту "Бориспіль" незабаром після зльоту, пасажирам повідомили, що вони вилетять іншим рейсом найближчим часом.

літак події Бориспіль пасажирські перевезення аварійна посадка

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