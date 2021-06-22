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22 червня 2021, 09:16 136

На Дніпропетровщині та Буковині через негоду підтоплені будинки та дороги

22 червня 2021, 09:16 136
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Фото: ДСНС
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Унаслідок інтенсивних дощів протягом декількох днів значно підвищився рівень води у водоймах, що призвело до підтоплення житлових будинків та домогосподарств у Дніпропетровській та Чернівецькій областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ДСНС України.

Станом на 07:00 22 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі продовжувались протягом 17-18 червня) залишаються частково підтопленими 14 приватних житлових будинків та 49 дворогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Роботи по відкачуванню води тривають, від ДСНС залучено 21 особу та 21 одиницю техніки.

Також повідомляється, що у Чернівецькому районі в результаті негоди сталося підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 217 присадибних ділянок в 17 населених пунктах, частково пошкоджені дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км і дорожнє покриття 19 мостів у 29 населених пунктах.

Так, станом на 17:00 21 червня роботи з відкачування води з криниць та підвалів було завершено. Комісійні обстеження для встановлення наслідків негоди та завданих збитків продовжуються.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму затопило вулиці Ялти. Через велику кількість опадів вийшли з берегів річки - у місті ввели режим надзвичайної ситуації.

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