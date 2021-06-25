Метеорологи предупреждают о подъеме воды в реках Прут и Сирет
В связи с ожидаемыми значительными осадками, 26-27 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды
Об этом сообщает Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет, передает RegioNews.
По сообщению Черновицкого гидрометеоцентра, в связи с ожидаемыми значительными осадками, 26-27 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 08 00 час 25 июня, без негативных последствий, - говорится в сообщении.
Также специалисты добавляют, что в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза схода селей.
Как сообщалось, сегодня во Львове из-за грозы затоплены улицы и повалены деревья, жителей просят оставаться дома.