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25 июня 2021, 19:36 35

Метеорологи предупреждают о подъеме воды в реках Прут и Сирет

25 июня 2021, 19:36 35
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Фото из открытых источников
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В связи с ожидаемыми значительными осадками, 26-27 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды

Об этом сообщает Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет, передает RegioNews.

По сообщению Черновицкого гидрометеоцентра, в связи с ожидаемыми значительными осадками, 26-27 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 08 00 час 25 июня, без негативных последствий, - говорится в сообщении.

Также специалисты добавляют, что в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза схода селей.

Как сообщалось, сегодня во Львове из-за грозы затоплены улицы и повалены деревья, жителей просят оставаться дома.

Ранее, 22 июня, на Днепропетровщине и Буковине из-за непогоды подтоплены дома и дороги. В результате интенсивных дождей в течение нескольких дней значительно повысился уровень воды в водоемах, что привело к подтоплению жилых домов и домохозяйств в Днепропетровской и Черновицкой областях.

непогода вода Стихия Наводнение Черновицкая область

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