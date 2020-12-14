16:11  14 грудня
Стан Кернеса не змінився, - прессекретар
14:51  14 грудня
Понад 60% українців не бачать партії, яка представляла б їхні інтереси
18:02  14 грудня
Донбас: бойовики порушили "тишу" біля Шумів
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2020, 18:34 4

Стало відомо, коли влада розпочне підготовку до Всеукраїнського перепису населення

14 грудня 2020, 18:34 4
Читайте также на русском языке
Перепис заплановано на 2023 рік
Перепис заплановано на 2023 рік
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Влада розпочне у 2021 році підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2023 рік.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

"Ми ухвалили на засіданні уряду рішення, яке дозволить провести у 2023 році Всеукраїнський перепис населення, а значить, у 2021 році ми розпочнемо підготовку, у 2022 році можна буде забюджетувати основні видатки і в 2023 році це провести", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що для того, щоб це реалізувати, треба внести зміни до законодавства.

"Але у разі ухвалення таких змін ми зможемо провести будь-які зрізи протягом найкоротшого часу і значно дешевше, ніж це може бути", – наголосив урядовець.

Нагадаємо, уряд визначився з датою проведення перепису населення 9 грудня.

Кабмін Україна перепис населення міністр уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »