Стало відомо, коли влада розпочне підготовку до Всеукраїнського перепису населення

Перепис заплановано на 2023 рік

Перепис заплановано на 2023 рік

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Влада розпочне у 2021 році підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2023 рік.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

"Ми ухвалили на засіданні уряду рішення, яке дозволить провести у 2023 році Всеукраїнський перепис населення, а значить, у 2021 році ми розпочнемо підготовку, у 2022 році можна буде забюджетувати основні видатки і в 2023 році це провести", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що для того, щоб це реалізувати, треба внести зміни до законодавства.

"Але у разі ухвалення таких змін ми зможемо провести будь-які зрізи протягом найкоротшого часу і значно дешевше, ніж це може бути", – наголосив урядовець.

Нагадаємо, уряд визначився з датою проведення перепису населення 9 грудня.