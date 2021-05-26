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У секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників
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26 травня 2021, 15:31 326

У секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників

26 травня 2021, 15:31 326
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів на засіданні в середу, 26 травня, схвалив скорочення граничної чисельності працівників секретаріату уряду близько на 10%

Про це в Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, пише RegioNews.

"Сьогодні на черговому засіданні уряду було ухвалено постанову "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України". Цей акт починає процедуру оптимізації в апаратах центральних органах виконавчої влади", - написав Немчинов.

У секретаріаті уряду з'являться нові підрозділи - з питань санкційної політики, мобілізаційної роботи, внутрішнього аудиту.

В результаті схвалених змін, за словами міністра, гранична чисельність працівників у секретаріаті Кабінету Міністрів зменшиться орієнтовно на 10%.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" скоротить майже третину штату центрального офісу.

Кабмін Україна робота уряд Олег Немчінов

 
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