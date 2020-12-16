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16 грудня 2020, 12:26 29

В Одесі ініціюють проведення регіональної перепису населення

16 грудня 2020, 12:26 29
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Проєкт буде "пілотним" з подальшим використанням набутого досвіду на всій території України
Проєкт буде "пілотним" з подальшим використанням набутого досвіду на всій території України
Фото пресслужби Одеської ОДА
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Голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький обговорив з провідним вченим, академіком НАН України, професором Еллою Лібановою необхідність проведення регіональної перепису населення. Поряд з іншими, прийнято також рішення направити офіційне звернення до уряду з метою залучення держпідтримки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Одеської ОДА.

Рішення про ініціативу провести регіональний перепис населення в області прийняв голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький після обговорення з провідною вченою, академіком НАН України, професоркою Еллою Лібановою необхідності її проведення.

Відповідно до принципів ООН, перепис населення є унікальним джерелом соціально-демографічних даних і дозволяє отримати детальну інформацію з різноманітними характеристиками населення на загальнодержавному, регіональному і міжнародному рівнях, - наголошують у пресслужбі ОДА.

Сергій Гриневецький підкреслив, що значні демографічні, економічні та міграційні процеси суттєво вплинули на кількісний і якісний склад населення. Перепис необхідний для підвищення ефективності роботи в регіоні.

За результатами робочої зустрічі вирішено ініціювати проведення регіонального перепису населення з наданням проэктовы статусу "пілотного" з подальшим використанням набутого досвіду на всій території України.

Відповідно до прийнятих рішень визначено основні кроки та поставлені завдання керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.

Враховуючи важливість наявності інформації про демографічний склад Одеської області як для регіону, так і для країни в цілому, прийнято також рішення направити офіційне звернення до уряду з метою залучення держпідтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли влада почне підготовку до Всеукраїнського перепису населення.

Одеська область ОДА перепис населення регіони Кабмін
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