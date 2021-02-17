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17 лютого 2021, 15:50 96

Кабмін пропонує проводити перепис населення в Україні кожні 10 років

17 лютого 2021, 15:50 96
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Одним із нововведень стане можливість проведення перепису через Інтернет
Одним із нововведень стане можливість проведення перепису через Інтернет
Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів під час засідання 17 лютого схвалив внесення змін до законодавства, щоб врегулювати питання електронного перепису населення.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України був схвалений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності". Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення”, - йдеться в повідомленні.

Уряд пропонує Раді внести зміни до законів "Про державну статистику" і "Про Всеукраїнський перепис населення" та законодавчо встановити терміни проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на 10 років.

Дата і строки проведення перепису визначатимуться Кабінетом міністрів.

Перепис населення хочуть проводити з використанням інформації, що міститься в національних інформаційних ресурсах, зокрема і з можливістю громадян заповнювати документацію через Інтернет.

Державна служба статистики буде мати право отримувати від державних органів із національних електронних інформаційних систем дані, які необхідні для проведення перепису.

Напомним, раніше стало відомо, коли влада розпочне підготовку до Всеукраїнського перепису населення.

перепис населення Кабмін засідання закон Верховна Рада

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