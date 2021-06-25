У Києві зафіксували найвищу температуру за майже сто років спостережень

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що максимальна температура повітря після полудня піднялась до +35,5°С, і перевищила попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С.

Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року. Мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році”, - розповіли в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві зафіксували найвищу температуру з 1946 року.