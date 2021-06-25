12:42  25 червня
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%
09:19  25 червня
Проти мера Рівного відкрили провадження через обіцянку "запакувати всіх ромів в автобус"
08:11  25 червня
На Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
25 червня 2021, 13:59 1508

У Києві зафіксували найвищу температуру за майже сто років спостережень

25 червня 2021, 13:59 1508
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Метеорологи зафіксували у Києві 24 червня черговий температурний рекорд

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що максимальна температура повітря після полудня піднялась до +35,5°С, і перевищила попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С.

Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року. Мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році”, - розповіли в обсерваторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві зафіксували найвищу температуру з 1946 року.

Київ Рекорд Спека Синоптики погода

У Києві на махінаціях з житлом викрили нотаріуса, який завдав мільйонних збитків державі
25 червня 2021, 13:39
У Києві до центру продовжать Борщагівську лінію швидкісного трамваю
25 червня 2021, 13:03
На станції метро "Майдан Незалежності" на колію впав чоловік
25 червня 2021, 10:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram