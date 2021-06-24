Черговий рекорд: у Києві зафіксували найвищу температуру з 1946 року

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23 червня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекорд цього дня у 1954 році, а найвища – побила рекорд 1946 року

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

За даними спостережень метеостанції, 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27,0°С. Таким чином, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році", - йдеться в повідомленні.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, і перевищила попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київ знову не пускають вантажівки через спеку.

Також повідомлялось, що у Києві на п’яти пляжах виявили кишкову паличку.