В Киеве зафиксировали самую высокую температуру за почти сто лет наблюдений

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры этот день в 1924 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная температура воздуха после полудня поднялась до +35,5°С, и превысила предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С.

Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года. Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году", - рассказали в обсерватории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали самую высокую температуру с 1946 года.