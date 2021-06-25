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25 червня 2021, 13:03 82

У Києві до центру продовжать Борщагівську лінію швидкісного трамваю

25 червня 2021, 13:03 82
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Фото: із відкритих джерел
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Київська міська рада на засідання 24 червня підтримала ініціативу подовження Борщагівської лінії швидкісного трамваю та реконструкції Вокзальної площі

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За це рішення проголосували 67 депутатів. Реалізувати проєкт "Київська міська мобільність” мерія планує за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Планується побудувати близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянська та Саксаганського, а також реконструювати Вокзальну площу.

У проєкті передбачено зменшення навантаження на метрополітен та поліпшення екологічної ситуації, підвищення безпеки та привабливості міста в очах його мешканців і гостей столиці”, - йдеться в повідомленні.

Планується, що реалізація проєкту надасть можливість прямого доступу до центру Києва жителям Борщагівки та Відрадного масиву.

Нагадаємо, раніше фіскали арештували майно підрядника Департаменту земельних ресурсів КМДА

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