На станції метро "Майдан Незалежності" на колію впав чоловік

Фото: ДСНС

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" 28-річний пасажир впав на колію. Його підняли на платформу до прибуття рятувальників

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у м. Києві.

Так, о 08:47 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на станції метро "Майдан Незалежності" під потяг потрапила людина.

На місці події було встановлено, що на колії між другим та третім вагонами потягу, знаходився чоловік, якого підняли на платформу до прибуття рятувальників.

За допомогою медичних нош потерпілого 1993 року народження було транспортовано до карети швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Причину та обставини даної події встановлюватимуть правоохоронці.

Також повідомляється, що рух поїздів відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві "замінували" Центральний та Південний вокзали.