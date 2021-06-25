Стало відомо, коли у Дніпрі почнуть діяти нові ціни на проїзд

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Згідно із рішенням виконкому міської ради Дніпра, вартість проїзду у громадському транспорті зросте з 26 червня

Про це повідомляється на сайті мерії, передає RegioNews.

Відомо, що на всіх міських автобусних маршрутах, окрім шести, вартість проїзду буде становити 10 гривень.

На маршрутах №77, 90, 141 проїзд обійдеться в 12 гривень, на 25-му та 56-ому маршрутах ціна зросте до 9 гривень, на 85-му – до 8 гривень.

Вартість проїзду зі знижкою за учнівським квитком становитиме 7 грн 50 коп., на соціальних рейсах - 6 грн 50 коп”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, з 3 липня зміниться вартість проїзду в міському електротранспорті, за поїздку в трамваї, тролейбусі чи метро мешканці міста платитимуть 8 гривень.

Підвищиться вартість і проїзних квитків, однак до 3 липня їх можна придбати за старою ціною.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі зросла вартість проїзду в громадському транспорті.