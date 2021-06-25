Стало известно, когда в Днепре начнут действовать новые цены на проезд
Согласно решению исполкома городского совета Днепра, стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 26 июня
Об этом сообщается на сайте мэрии, передает RegioNews.
Известно, что на всех городских автобусных маршрутах, кроме шести, стоимость проезда будет составлять 10 гривен.
На маршрутах №77, 90, 141 проезд обойдется в 12 гривен, на 25-м и 56-м маршрутах цена вырастет до 9 гривен, на 85-м - до 8 гривен.
Стоимость проезда со скидкой по ученическим билетам составит 7 грн 50 коп., на социальных рейсах - 6 грн 50 коп", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 3 июля изменится стоимость проезда в городском электротранспорте, за поездку в трамвае, троллейбусе или метро жители города будут платить 8 гривен.
Повысится стоимость и проездных билетов, однако до 3 июля их можно приобрести по старой цене.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре выросла стоимость проезда в общественном транспорте.