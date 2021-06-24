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24 июня 2021, 17:12 5

Оккупанты обстреляли Водяное и ранили украинского бойца

24 июня 2021, 17:12 5
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Фото из открытых источников
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В результате обстрела российских оккупационных войск вблизи населенного пункта Водяное один военный Объединенных сил получил осколочные ранения

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток”.

Сегодня, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников со станковых гранатометов неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести, - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщалось, за прошедшие сутки произошло обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов.

ООС оккупанты обстрел ранение война Донбасс

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