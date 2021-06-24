Загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зі гранатометів та стрілецької зброї обстріли велися поблизу Майорська, Мар'їнки та Красногорівки. Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а поблизу Південного - з мінометів 120-го калібру.

Також окупанти вели обстріл з мінометів 82-го калібру поблизу Новгородського та Старогнатівки. Поблизу останнього населеного пункту російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру.

Окрім того, з різних типів озброєнь бойовики вели обстріли в районі Авдіївки, Луганського, Водяного, що на Приазов'ї, а також Новоалександрівки, Новотошківського, Золотого-4 та Широкине.

Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів", - зазначили у штабі.

Неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 24 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойовики стріляли поблизу Новгородського, Південного та Шумів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення ООС було зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.