КМДА та оператори послуг прокату електросамокатів столиці підписали меморандум, який регулює їх безпечне використання в місті

Фото КМДА

Меморандум про співпрацю з КМДА, яким узгоджуються основні умови надання послуг прокату електросамокатів у Києві та їхнього безпечного використання, підписали всі сім компаній, що на сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у столиці

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Документ, який набуває чинності з дня підписання, тобто відсьогодні, підписали компанії Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra, VZHOOH та Jet.

Відповідно до тексту меморандуму, оператори беруть на себе зобов’язання:

знизити швидкість електросамокатів до 20 кілометрів на годину, а в окремих пішохідних зонах (парках, вулицях) – до 14 кілометрів на годину;

облаштувати стоянки для самокатів із розміткою у визначених місцях;

слідкувати за технічною справністю самокатів;

щоденно дезінфікувати самокати до завершення карантину;

безкоштовно розповсюджувати елементи захисту (браслети, відзеркалювачі);

забезпечувати користувачів страховкою на суму від 100 тисяч гривень;

проводити навчання щодо правил користування самокатами та інформувати про правила безпеки у додатку.

У свою чергу КМДА зобов’язується вжити заходів щодо швидкого розвитку велоінфраструктури, зокрема збільшення кількості велодоріжок та велосмуг.

Як повідомлялося, у Києві відкриють для авто одну з центральних пішохідних вулиць. До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві тимчасово буде відкритою для проїзду автомобілів.