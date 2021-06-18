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18 червня 2021, 15:43 30

У Києві відкриють для авто одну з центральних пішохідних вулиць

18 червня 2021, 15:43 30
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Фото з відкритих джерел
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До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві тимчасово буде відкритою для проїзду автомобілів

Про це повідомив заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook, пише RegioNews.

Зазначається, що на першому етапі реконструкції триватиме ремонт на ділянці вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.

За словами Мондриївського, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі перекрили дорогу до моря.

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