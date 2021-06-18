У Києві відкриють для авто одну з центральних пішохідних вулиць
До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві тимчасово буде відкритою для проїзду автомобілів
Про це повідомив заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook, пише RegioNews.
Зазначається, що на першому етапі реконструкції триватиме ремонт на ділянці вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.
За словами Мондриївського, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.
Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі перекрили дорогу до моря.
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