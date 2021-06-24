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24 июня 2021, 16:28 56

КГГА и операторы услуг проката электросамокатов столицы подписали меморандум, регулирующий их безопасное использование в городе

24 июня 2021, 16:28 56
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Фото КГГА
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Меморандум о сотрудничестве с КГГА, которым согласовываются основные условия оказания услуг проката электросамокатов в Киеве и их безопасного использования, подписали все семь компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в столице

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

Документ, который вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня, подписали компании Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra, VZHOOH и Jet.

Согласно тексту меморандума, операторы берут на себя обязательства:

  • снизить скорость электросамокатов до 20 километров в час, а в отдельных пешеходных зонах (парках, улицах) – до 14 километров в час;
  • обустроить стоянки для самокатов с разметкой в определенных местах;
  • следить за технической исправностью самокатов;
  • ежедневно дезинфицировать самокаты до завершения карантина;
  • бесплатно распространять элементы защиты (браслеты, отражатели);
  • обеспечивать пользователей страховкой на сумму от 100 тысяч гривен;
  • проводить обучение по правилам пользования самокатами и информировать о правилах безопасности в приложении.

В свою очередь КГГА обязуется принять меры по быстрому развитию велоинфраструктуры, в частности увеличение количества велодорожек и велополос.

Как сообщалось, в Киеве откроют для авто одну из центральных пешеходных улиц. До конца лета улица Сагайдачного в Киеве временно будет открытой для проезда автомобилей.

КГГА меморандум электросамокаты велоинфраструктура прокат

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