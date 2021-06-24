КГГА и операторы услуг проката электросамокатов столицы подписали меморандум, регулирующий их безопасное использование в городе
Меморандум о сотрудничестве с КГГА, которым согласовываются основные условия оказания услуг проката электросамокатов в Киеве и их безопасного использования, подписали все семь компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в столице
Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.
Документ, который вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего дня, подписали компании Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra, VZHOOH и Jet.
Согласно тексту меморандума, операторы берут на себя обязательства:
- снизить скорость электросамокатов до 20 километров в час, а в отдельных пешеходных зонах (парках, улицах) – до 14 километров в час;
- обустроить стоянки для самокатов с разметкой в определенных местах;
- следить за технической исправностью самокатов;
- ежедневно дезинфицировать самокаты до завершения карантина;
- бесплатно распространять элементы защиты (браслеты, отражатели);
- обеспечивать пользователей страховкой на сумму от 100 тысяч гривен;
- проводить обучение по правилам пользования самокатами и информировать о правилах безопасности в приложении.
В свою очередь КГГА обязуется принять меры по быстрому развитию велоинфраструктуры, в частности увеличение количества велодорожек и велополос.
Как сообщалось, в Киеве откроют для авто одну из центральных пешеходных улиц. До конца лета улица Сагайдачного в Киеве временно будет открытой для проезда автомобилей.