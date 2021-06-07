У центрі Києва через фестиваль 11 та 12 червня обмежать рух транспорту

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У Києві 11 та 12 червня обмежать рух транспорту низкою центральних вулиць через проведення фестивалю

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

У зв’язку із проведенням фестивалю 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку", - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що будуть внесені зміни в розклад руху громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями, про що повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кличко хоче відремонтувати 60 вулиць Києва за півроку.