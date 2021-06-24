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24 червня 2021, 14:29 197

У київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення

24 червня 2021, 14:29 197
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Фото: з відкритих джерел
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У Міжнародному виставковому центрі, на базі якого створено центр масової вакцинації населення, додали місця для бажаючих отримати щеплення від коронавірусу

Як передає RegioNews, про це повідомляє сервіс helsi.me у Telegram.

Ми відкрили додаткові слоти для запису на вакцинацію на завтра в МВЦ в Києві", - йдеться у повідомленні.

Наразі вільні місця для щеплення проти коронавірусу є у шістьох вакцинальних бригадах.

Раніше повідомлялось, що в Україні повністю імунізовані проти COVID вже 430 тисяч осіб.

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