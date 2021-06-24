У київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення
У Міжнародному виставковому центрі, на базі якого створено центр масової вакцинації населення, додали місця для бажаючих отримати щеплення від коронавірусу
Як передає RegioNews, про це повідомляє сервіс helsi.me у Telegram.
Ми відкрили додаткові слоти для запису на вакцинацію на завтра в МВЦ в Києві", - йдеться у повідомленні.
Наразі вільні місця для щеплення проти коронавірусу є у шістьох вакцинальних бригадах.
Раніше повідомлялось, що в Україні повністю імунізовані проти COVID вже 430 тисяч осіб.
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