Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту - ЗМІ

Причина посадки - несправність двигуна

Причина посадки - несправність двигуна

Фото з відкритих джерел

13 травня, о 16: 00, в аеропорту відразу після зльоту здійснив аварійну посадку вертоліт, на борту якого перебував голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За інформацією джерела, в результаті вимушеної посади вертольота люди не постраждали. За попередніми даними, посадка здійснена у зв'язку з несправністю двигуна.

Як повідомлялося, Разумков зі спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого Криму. Під час візиту Голови Верховної Ради в Херсоні перекривали вулиці і утворилися затори.