Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту - ЗМІ
Причина посадки - несправність двигуна
Причина посадки - несправність двигуна
13 травня, о 16: 00, в аеропорту відразу після зльоту здійснив аварійну посадку вертоліт, на борту якого перебував голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.
За інформацією джерела, в результаті вимушеної посади вертольота люди не постраждали. За попередніми даними, посадка здійснена у зв'язку з несправністю двигуна.
Як повідомлялося, Разумков зі спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого Криму. Під час візиту Голови Верховної Ради в Херсоні перекривали вулиці і утворилися затори.
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