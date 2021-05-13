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13 травня 2021, 17:10 39

Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту - ЗМІ

13 травня 2021, 17:10 39
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Причина посадки - несправність двигуна
Причина посадки - несправність двигуна
Фото з відкритих джерел
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13 травня, о 16: 00, в аеропорту відразу після зльоту здійснив аварійну посадку вертоліт, на борту якого перебував голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За інформацією джерела, в результаті вимушеної посади вертольота люди не постраждали. За попередніми даними, посадка здійснена у зв'язку з несправністю двигуна.

Як повідомлялося, Разумков зі спікером Сейму Литви відвідав КПВВ біля окупованого Криму. Під час візиту Голови Верховної Ради в Херсоні перекривали вулиці і утворилися затори.

спікер Дмитро Разумков візит Херсонська область вертоліт

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