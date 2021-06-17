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17 червня 2021, 13:59 523

В окупованому Сімферополі не можуть приземлитися 11 літаків

17 червня 2021, 13:59 523
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Фото з відкритих джерел
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В окупованому Сімферополі 11 літаків не можуть здійснити посадку через Boeing 767, що викотився за межі злітно-посадкової смуги

Про це пише RegioNews з посиланням на УП.

"Boeing після посадки в аеропорту Сімферополя в процесі рулювання частково викотився за межі злітно-посадкової смуги на сплановану частину льотного поля. Смуга зараз заблокована", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для забезпечення безпеки польотів, до звільнення злітно-посадкової смуги, рейси в аеропорту не приймаються і не відправляються".

Додається, що затримується приліт 11 літаків. Екіпажі трьох з них вирушили на запасний аеродром.

Нагадаємо, сьогодні на Житомирщині затримали літак, який незаконно потрапив з Румунії.

Україна Крим літак аеропорт Сімферополь

 
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