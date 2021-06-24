Самолет Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту

Фото из открытых источников

Самолет SkyUp Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажиры вылетят другим рейсом в ближайшее время

Об этом сообщила в Facebook компания SkyUp Airlines, передает RegioNews.

Точную причину нештатной ситуации выяснят технические специалисты.

В компании отметили, что самолет, который выполнял рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в аэропорт вылета, и посадка в 12:30 прошла в обычном режиме.

Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты. Мы заботимся о безопасности пассажиров, после возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж в соответствии с международными правилами вернулся в ближайший аэропорт, - говорится в сообщении.

Также в компании пообещал отправить пассажиров в Батуми "максимально оперативно" другим самолетом SkyUp.

Как сообщалось, 17 июня в оккупированном Симферополе не могли приземлиться 11 самолетов - из-за Boeing 767, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В мае сообщалось, что вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку в Херсоне сразу после взлета. Причина посадки - неисправность двигателя.