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24 червня 2021, 11:24 58

У Київ знову не пускають вантажівки через спеку

24 червня 2021, 11:24 58
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 24 червня у Києві через спеку запровадили обмеження на в'їзд вантажівок

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Обмеження діє на всіх під’їздах до Києва, про зняття обмежень у поліції обіцяють повідомити пізніше. Орієнтовно воно буде діяти до 22:00.

Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області ввели обмеження для вантажівок через спеку.

Київ поліція Спека Обмеження Фура

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