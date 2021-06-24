У Київ знову не пускають вантажівки через спеку
Сьогодні, 24 червня у Києві через спеку запровадили обмеження на в'їзд вантажівок
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Обмеження діє на всіх під’їздах до Києва, про зняття обмежень у поліції обіцяють повідомити пізніше. Орієнтовно воно буде діяти до 22:00.
Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області ввели обмеження для вантажівок через спеку.
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