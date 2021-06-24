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24 червня 2021, 10:16 135

У Києві на п’яти пляжах виявили кишкову паличку

24 червня 2021, 10:16 135
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Фото: з відкритих джерел
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У пробах води з водойм відібраних на столичних пляжах зафіксовано високий рівень лактозопозитивної кишкової палички

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві.

Перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку - без купання.

Відновити купання можна буде після того, як показники води прийдуть до норми.

Раніше повідомлялось, що усі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.

Київ вода інфекції пляж відпочинок

 
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