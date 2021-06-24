У Києві на п’яти пляжах виявили кишкову паличку

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У пробах води з водойм відібраних на столичних пляжах зафіксовано високий рівень лактозопозитивної кишкової палички

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві.

Перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку - без купання.

Відновити купання можна буде після того, як показники води прийдуть до норми.

Раніше повідомлялось, що усі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.