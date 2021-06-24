У Києві на п’яти пляжах виявили кишкову паличку
У пробах води з водойм відібраних на столичних пляжах зафіксовано високий рівень лактозопозитивної кишкової палички
Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві.
Перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку - без купання.
Відновити купання можна буде після того, як показники води прийдуть до норми.
Раніше повідомлялось, що усі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського