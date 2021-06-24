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24 червня 2021, 11:13 474

На Вінниччині головного лісничого підозрюють у махінаціях з деревиною на 1,5 млн

24 червня 2021, 11:13 474
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Фото: Нацполіція
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На Вінниччині слідчі оголосили про підозру головному лісничому та ліснику одного з районів області, а також підприємцю, які за попередньою змовою, займались незаконною вирубкою дерев

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

Аби приховати свої неправомірні дії, головний лісничий вносив до Системи єдиного обліку деревини завідомо неправдиві відомості та виписки фіктивних товарно-транспортних накладних", - повідомили правоохоронці.

За чотири місяці поточного року "ділки" привласнили деревину на суму близько 1,5 мільйони гривень.

Максимальний термін покарання, передбачений за такі злочини - 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині під суд підуть члени банди, які хотіли скоїти розбій в будинку лісничого.

ліс гроші поліція вирубка дерева

 
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