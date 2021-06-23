МОЗ готує нові карантинні обмеження через індійський штам
Міністерство охорони здоров'я працює над пропозиціями щодо нових обмежень для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає RegioNews.
За його словами, таке доручення міністерство отримало від Ради національної безпеки і оборони України.
Пропозиції мають підготувати до п'ятниці, 25 червня, коли відбудеться засідання РНБО.
До 25 - го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні", - сказав Кузін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні виявили індійський штам коронавірусу.
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