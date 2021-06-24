В Киев снова не пускают грузовики из-за жары

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Сегодня, 24 июня в Киеве из-за жары ввели ограничение на въезд грузовиков

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву, о снятии ограничений в полиции обещают сообщить позже. Ориентировочно оно будет действовать до 22:00.

Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области ввели ограничение для грузовиков из-за жары.