В Киев снова не пускают грузовики из-за жары
Сегодня, 24 июня в Киеве из-за жары ввели ограничение на въезд грузовиков
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.
Ограничение действует на всех подъездах к Киеву, о снятии ограничений в полиции обещают сообщить позже. Ориентировочно оно будет действовать до 22:00.
Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области ввели ограничение для грузовиков из-за жары.
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