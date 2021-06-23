На Луганщині знайшли схрон зі зброєю бойовиків

Фото СБУ

У Луганській області виявили прихований арсенал військових засобів ураження. Зі схрону, серед іншого, було вилучено 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За оперативними даними, схованку облаштували у 2014 році учасники незаконного збройного формування "Всевеликое войско Донское”. Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Бойовики закопали зброю і боєприпаси на відкритій місцевості поблизу пасажирської залізничної зупинки у місті Щастя та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк.

У тайнику правоохоронці також виявили: 12 гранатометних пострілів ВОГ-17;

90 вишибних зарядів до мінометних мін калібру 82 мм;

понад 400 набоїв різного калібру;

підривник артилерійського снаряду, - повідомляють в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучення засобів ураження проводилося у взаємодії з підрозділами Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 3 червня на Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами.