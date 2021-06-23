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23 июня 2021, 18:51 347

На Луганщине нашли схрон с оружием боевиков

23 июня 2021, 18:51 347
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Фото СБУ
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В Луганской области обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По оперативным данным, тайник обустроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское”. Злоумышленники принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили:

12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм;
более 400 патронов различного калибра;
подрывник артиллерийского снаряда, - сообщают в СБУ.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 3 июня на Луганщине нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами.

СБУ оружие полиция ГСЧС Луганская область схрон

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