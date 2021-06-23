На Луганщине нашли схрон с оружием боевиков

Фото СБУ

В Луганской области обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения. Из схрона, среди прочего, было изъято 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По оперативным данным, тайник обустроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское”. Злоумышленники принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители также обнаружили: 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17;

90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм;

более 400 патронов различного калибра;

подрывник артиллерийского снаряда, - сообщают в СБУ.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 3 июня на Луганщине нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами.