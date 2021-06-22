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22 червня 2021, 16:41 270

СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання в порту Херсона

22 червня 2021, 16:41 270
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Фото: СБУ
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23 червня Служба безпеки України проведе масштабні антитерористичні навчання в Херсонському морському торговельному порті

Про це повідомляє Управління СБУ в Херсонській області, передає RegioNews.

23 червня на території державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" регіональною Координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Херсонській області будуть проведені антитерористичні навчання", - йдеться в повідомленні.

Масштабні навчання відбудуться "в умовах максимально наближених до реальних".

В СБУ попереджають, що під час навчань будуть відпрацьовувати алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам та перевіряти рівень антитерористичного захисту об’єкта критичної інфраструктури.

Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляд або заборона проїзду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше у Кіровоградській області СБУ провела антитерористичні навчання.

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