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23 червня 2021, 11:42 113

На Франківщині затримали банду, яка грабувала та тероризувала людей

23 червня 2021, 11:42 113
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Фото: СБУ
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В Івано-Франківську СБУ нейтралізувала організовану групу, яку очолював відомий кримінальний авторитет. Банда тероризувала жителів міста і брали участь у рейдерських захопленнях підприємств

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Правоохоронці затримали організатора і трьох учасників угруповання під час розбійного нападу на підприємця.

Зловмисники вдерлися до помешкання, заволоділи грошима потерпілого та, застосовуючи насильство, вимагали у нього $50 тис., які чоловік тримав у біткоїнах", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативників, угруповання підшукувало жертв, забирало їхні гроші та обкладало регулярною "даниною". Вони залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою. Також займалося "вибиванням" неіснуючих боргів з громадян, вчиняло розбійні та рейдерські напади.

Лідеру та учасникам банди повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.

терорист кримінал СБУ Івано-Франківська область насильство

 
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