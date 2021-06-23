На Франківщині затримали банду, яка грабувала та тероризувала людей

Фото: СБУ

В Івано-Франківську СБУ нейтралізувала організовану групу, яку очолював відомий кримінальний авторитет. Банда тероризувала жителів міста і брали участь у рейдерських захопленнях підприємств

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Правоохоронці затримали організатора і трьох учасників угруповання під час розбійного нападу на підприємця.

Зловмисники вдерлися до помешкання, заволоділи грошима потерпілого та, застосовуючи насильство, вимагали у нього $50 тис., які чоловік тримав у біткоїнах", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативників, угруповання підшукувало жертв, забирало їхні гроші та обкладало регулярною "даниною". Вони залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою. Також займалося "вибиванням" неіснуючих боргів з громадян, вчиняло розбійні та рейдерські напади.

Лідеру та учасникам банди повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.