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23 июня 2021, 18:32 23

На Херсонщине из-за ремонта снова закрыли КПВВ "Чаплинка"

23 июня 2021, 18:32 23
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Фото: из открытых источников
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Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Россией Крымом закрыли на ремонт

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.

Известно, что работу КПВВ временно приостанавливают до 15 июля.

Такое решение принял председатель Херсонской областной администрации. На пункте пропуска планируют провести работы по диагностике и совершенствованию средств связи и наблюдения.

Пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу.

Крым КПВВ ОГА Пункты пропуска Херсонская область

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