На Херсонщине из-за ремонта снова закрыли КПВВ "Чаплинка"
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированным Россией Крымом закрыли на ремонт
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает RegioNews.
Известно, что работу КПВВ временно приостанавливают до 15 июля.
Такое решение принял председатель Херсонской областной администрации. На пункте пропуска планируют провести работы по диагностике и совершенствованию средств связи и наблюдения.
Пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу.
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