КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу

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Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу з 08:00 7 червня, оскільки там будуть проводити ремонт

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Ремонтні роботи на КПВВ "Чаплинка" ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.

Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, кому не потрібна самоізоляція після перетину КПВВ.