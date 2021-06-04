КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу
Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу з 08:00 7 червня, оскільки там будуть проводити ремонт
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.
Ремонтні роботи на КПВВ "Чаплинка" ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.
Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, кому не потрібна самоізоляція після перетину КПВВ.
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